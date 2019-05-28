زخم مروري في نقطة التقاء جسر الطابقين وساحة الحرية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث اصطدام أربع سيارات في نقطة التقاء جسر الطابقين بساحة الحرية في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد تسبب بزخم مروري في المنطقة".

وأضاف أن "عناصر المرور توجهوا إلى مكان الحادث لفك الزخم الحاصل نتيجة الحادث".

