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زخم مروري في نقطة التقاء جسر الطابقين وساحة الحرية

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث اصطدام أربع سيارات في نقطة التقاء جسر الطابقين بساحة الحرية في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد تسبب بزخم مروري في المنطقة".

وأضاف أن "عناصر المرور توجهوا إلى مكان الحادث لفك الزخم الحاصل نتيجة الحادث".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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