مبادرة 'تمكين' توافق على تمويل المشاريع الصغيرة في نينوى دون فائدة

وقال البنك المركزي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مجلس ادارة مبادرة تمكين التي يرعاها البنك المركزي العراقي، والممولة من المصارف وشركات الصرافة، وبإشراف رابطة المصارف العراقية الخاصة، وافق على تمويل الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لغرض تقديم القروض الى الشباب في محافظة نينوى".



واضاف البنك، أن "ذلك يأتي دعماً لهذه الشريحة المهمة، حيث ستكون مبالغ القروض المقدمة لغاية خمسة مليون دينار وبدون فائدة لدعم المشاريع الصغيرة، من اجل تقليل نسبة البطالة والنهوض بواقع المحافظة الاقتصادي والخدمي".



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