الجبوري: انتخاب نيجيرفان برزاني رئيساً للإقليم يؤكد نجاح العملية الديمقراطية في كردستان

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "انتخاب نجيرفان برزاني رئيسا للإقليم يؤكد نجاح العملية الديمقراطية في كردستان ويعد أمراً مشجعاً للمضي في ايجاد حلول سريعة لمختلف المشاكل بين الإقليم والمركز".وأعرب عن "أمله في أن يوفق برزاني في معالجة الكثير من المشاكل والقضايا التي من شأنها تعزيز وتقوية وضع الإقليم من الداخل بما يسهم في ايجاد توافق سياسي بين مختلف الأطراف من جهة ومع الحكومة الاتحادية من جهة أخرى".

وكان برلمان إقليم كردستان قد صوّت، اليوم الثلاثاء، على نيجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم وسط رفض من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة الجيل الجديد وبعض الاحزاب المعارضة.

