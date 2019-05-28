وأعرب عن "أمله في أن يوفق برزاني في معالجة الكثير من المشاكل والقضايا التي من شأنها تعزيز وتقوية وضع الإقليم من الداخل بما يسهم في ايجاد توافق سياسي بين مختلف الأطراف من جهة ومع الحكومة الاتحادية من جهة أخرى".
وكان برلمان إقليم كردستان قد صوّت، اليوم الثلاثاء، على نيجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم وسط رفض من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة الجيل الجديد وبعض الاحزاب المعارضة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبوري: انتخاب نيجيرفان برزاني رئيساً للإقليم يؤكد نجاح العملية الديمقراطية في كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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