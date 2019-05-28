الحلبوسي يلتقي ملك الاردن والاخير يجدد موقف بلاده بدعم العراق

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت الخليج 365 نسحة منه، ان "رئيس مجلس النواب، التقى، اليوم، في العاصمة الأردنية عمان ملك المملكة الأردنية عبد الله الثاني، وجرى خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة".وأضاف أن "اللقاء بحث المستجدات الأخيرة في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الإقليمي فيها وتحقيق الاستقرار، وفي مقدمتها العراق الذي تعافى وبدأ يشهد استقرارا بعد حربه التاريخية ضد الإرهاب وانتصاره على تنظيم داعش".

من جهته، جدَّد جلالة الملك موقف المملكة الداعم للعراق، مبدياً استعداد بلاده للمساهمة بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.