"العسكري" السوداني: لا تشغلنا السلطة ولا نطمح لها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الثلاثاء، أن المجلس غير مشغول بالسلطة ولا يرغب فيها.
وقال الفريق أول حمدان: "نحن لا تشغلنا السلطة ولا نطمح لها، لو رجع المتظاهرون لشعاراتهم الأساسية لاتفقنا الليلة قبل الغد".
ولفت إلى أن ما يطمح إليه المجلس الانتقالي حاليا هو السلام الشامل في السودان، كاشفا عن النية لبدء مفاوضات سلام في جنودب كردفان والنيل الأزرق.
وأشار نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع الأوضاع بقدر المستطاع لكن الأمن مسؤولية الجميع.
وكان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي قد قال أمس إن هناك استعدادا لتشكيل حكومة مدنية في غضون 3 أشهر تكون قوى الحرية والتغيير جزءا منها.
وأضاف محمد حمدان خلال كلمة له في لقاء مع قيادات الشرطة السودانية، أنهم حريصون على تسليم الحكم لحكومة تمثل الشعب السوداني.
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