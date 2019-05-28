الان تتابع مقتل عشرة مدنيين في غارات جوية لقوات نظام الأسد على إدلب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قُتل عشرة مدنيين بينهم أربعة أطفال، الثلاثاء، في غارات جوية نفذتها قوات نظام الأسد استهدفت محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
واستهدفت الضربات الجوية التي شنّها نظام الأسد، الثلاثاء، على أجزاء عدة من محافظة إدلب خصوصاً منطقة جبل الزاوية في جنوب شرق المحافظة، بحسب المرصد.
وأحصى المرصد مقتل 19 مدنياً بينهم ستة أطفال جراء غارات مماثلة، الإثنين.
وكان قصف الطيران السوري أوقع 12 قتيلاً مدنياً، الأحد، في المناطق نفسها، بحسب المرصد السوري.
ومنذ أواخر أبريل، قُتل أكثر من 260 مدنياً بينهم نحو ستين طفلاً، في التصعيد العسكري في هذه المنطقة.
ودفع القصف والمعارك خلال الفترة نفسها نحو 200 ألف شخص إلى النزوح، بحسب الأمم المتحدة.
وأعلن المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة ديفيد سوانسون، أن قذائف مدفعية استهدفت الثلاثاء مستشفى في بلدة كفرنبل في إدلب. وقال لوكالة فرانس برس “المرفق خارج الخدمة وفق ما أفيد، بسبب الضرر الهيكلي الشديد الذي لحق به”.
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