الحسن عرضت وخطار مسألة تنفيذ قانون تثبيت متطوعي الدفاع المدني

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، المدير العام للدفاع المدني العميد ​ريمون خطار​، وتم التداول في مسألة اجراءات تنفيذ القانون المتعلق بتثبيت متطوعي ​الدفاع المدني​. وشدد الحسن لخطار على انها "ستبذل قصارى جهدها مع الجهات المختصة، ولا سيما ​وزارة المالية​، من اجل تأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذ القانون"، معربة عن تفهمها لمطالب المتطوعين ومعاناتهم، وتمنت عليهم العودة عن اعتصامهم والالتحاق بمراكزهم خدمة للمواطنين ومنعا لحصول طوارئ معينة قد تؤدي الى ما ليس في الحسبان، وتقديرا لرسالة المتطوعين النوعية في خدمة المواطن والمجتمع".

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