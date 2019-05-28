أعرب المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات محمد شقير، عن استغرابه "ردّ المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب على أمور لم يتحدّث عنها شقير، ولم ترد على لسانه على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد، في ما خصّ أساتذة "الجامعة اللبنانية"، وذلك خلال حوار تلفزيوني أجراه اليوم".
وتمنّى في بيان، على الجميع "توخّي الدقّة والموضوعيّة، خصوصًا في مواضيع مهمّة وحسّاسة وأساسيّة، لا سيما "الجامعة اللبنانية" وأساتذتها الّذين نكن لهم كلّ احترام وتقدير على دورهم الوطني الرائد".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب شقير استغرب رد شهيب على أمور لم يتحدث عنها وزير الإتصالات بملف أساتذة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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