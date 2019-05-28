معلوف: فليسمّ أي حزب ثان فاسد غير التيار في البلد

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدي معلوف​، ردًا على الكلام القائل إن "​التيار الوطني الحر​ فاسد ولا يجب أن ينرصد أموال ل​وزارة المهجرين​ لأنه يصرفه على مناصريه"، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه "لإعطاء القليل من المصداقية للكلام الذي يردده دائماً، فليسمّ أي حزب ثان، حزب واحد فقط فاسد غير التيار في البلد... او حتى أي "فسود صغير" إذا ما لاقى حزب".

وأضاف: "بس هيك تلويني صغيرة مع الـ orange"، في إشارة إلى الصورة التي أرفقها بالتعليق لكوب من عصير الليمون في قعره لون أحمر.