الخليل: الموازنة ضرورية وسيكون هناك تدقيق بها ولجنة المال لا تخضع لضغط سياسي

شدّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، على أنّ "الموازنة ضرورية بغضّ النظر عن التأخير"، لافتًا إلى أنّه "أن تحصل متأخّرة أفضل من أن لا تحصل أبدًا".
وأكّد في تصريح تلفزيوني، أنّ "لجنة المال والماوزنة في مجلس النواب لا تقع تحت ضغط سياسي إطلاقًا في أيّ عمل تقوم به"، لافتًا إلى أنّه "سيكون هناك تدقيق كبير ونهائي في قانون الموازنة".
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