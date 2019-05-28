الخليل: الموازنة ضرورية وسيكون هناك تدقيق بها ولجنة المال لا تخضع لضغط سياسي

شدّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، على أنّ "​الموازنة​ ضرورية بغضّ النظر عن التأخير"، لافتًا إلى أنّه "أن تحصل متأخّرة أفضل من أن لا تحصل أبدًا".

وأكّد في تصريح تلفزيوني، أنّ "​لجنة المال​ والماوزنة في ​مجلس النواب​ لا تقع تحت ضغط سياسي إطلاقًا في أيّ عمل تقوم به"، لافتًا إلى أنّه "سيكون هناك تدقيق كبير ونهائي في قانون الموازنة".