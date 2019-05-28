مصادر الحريري للـMTV: ساترفيلد عكس جوا إيجابيا وتحدث عن تقدم لكن لا شيء نهائيا بعد

ذكرت مصادر رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، لقناء الـ"MTV"، أنّ "مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدني ​ديفيد ساترفيلد​ عكس جوًّا إيجابيًّا، وتحدّث عن تقدّم في ملف ​ترسيم الحدود​، لكن لا شيء نهائيًّا بعد".

وكان وصل ساترفيلد​ إلى ​لبنان​ حاملًا ردودًا إسرائيلية على المطالب اللبنانية في شأن ​ترسيم الحدود​ البحرية والبرية، والآليّة الّتي سيعتمدها لحلّ هذا الملف نهائيًّا، وعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين.

وبعد زيارته ​وزارة الخارجية ولقائه​ وزير الخارجية ​جبران باسيل​، زار ساترفيلد ​السراي الحكومي​ وبحث مع الحريري بالمستجدات المحليّة والإقليميّة والأوضاع العامّة.