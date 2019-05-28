ذكرت مصادر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لقناء الـ"MTV"، أنّ "مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدني ديفيد ساترفيلد عكس جوًّا إيجابيًّا، وتحدّث عن تقدّم في ملف ترسيم الحدود، لكن لا شيء نهائيًّا بعد".
وكان وصل ساترفيلد إلى لبنان حاملًا ردودًا إسرائيلية على المطالب اللبنانية في شأن ترسيم الحدود البحرية والبرية، والآليّة الّتي سيعتمدها لحلّ هذا الملف نهائيًّا، وعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين.
وبعد زيارته وزارة الخارجية ولقائه وزير الخارجية جبران باسيل، زار ساترفيلد السراي الحكومي وبحث مع الحريري بالمستجدات المحليّة والإقليميّة والأوضاع العامّة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري للـMTV: ساترفيلد عكس جوا إيجابيا وتحدث عن تقدم لكن لا شيء نهائيا بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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