أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد، أنّ "لدينا تحسينات يجب إدخالها على قانون الموازنة، وسنحاول ذلك في المجلس النيابي".
وركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "هذه الموازنة إصلاحيّة وجيّدة، لكن كان بإمكاننا القيام بأفضل من ذلك بكثير".
كانت هذه تفاصيل خبر سعد: سنحاول إدخال بعض التحسينات إلى الموازنة التي كان يمكن أن تكون أفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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