سعد: سنحاول إدخال بعض التحسينات إلى الموازنة التي كان يمكن أن تكون أفضل

أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، أنّ "لدينا تحسينات يجب إدخالها على قانون ​الموازنة​، وسنحاول ذلك في ​المجلس النيابي​".

وركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "هذه الموازنة إصلاحيّة وجيّدة، لكن كان بإمكاننا القيام بأفضل من ذلك بكثير".