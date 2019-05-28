قائد الجيش عرض مع ساترفيلد للأوضاع العامة والتقى قائد القوات الجوية بالقيادة الوسطى الأميركية

التقى قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في ​اليرزة​، مساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ لشؤون الشرق الأدنى السفير ​ديفيد ساترفيلد​ (David Satterfield)، وجرى البحث في الأوضاع العامة. كما استقبل قائد القوات الجوية في القيادة الوسطى الأميركية اللواء جوزيف غاستيلا (Joseph Guastella)، وبحث الجانبان بسبل التعاون على صعيد تدريب القوات الجوية وتجهيزها. كذلك، التقى العماد عون محافظ ​الجنوب​ ​منصور ضو​، من ثمّ محافظ بعلبك- ​الهرمل​ ​بشير خضر​، يرافقه وفد من "لجنة ​مهرجانات بعلبك​" برئاسة نايلة دوفريج، وتمّ التداول في شؤون مختلفة. Advertisements

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