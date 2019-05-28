بطيش: دعوت الى تشييد مبان حكومية لتخفيف الفاتورة على الدولة

أكد وزير الاقتصاد منصور بطيش "أنني اقترحت خطة نقل عام تخفف فاتورة البزين وزحمة السير والتلوث، والفاتورة الصحية على المواطنين".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح بطيش أن "هناك مبان حكومية مستأجرة، وانا دعوت الى تشييد مبان حكومية فهذا يخفف الفاتورة على الدولة"، مشيراً الى أن
"الدولة لديها الكثير من الموجودات ويجب أن يقام مسح شامل لهذه الموجودات".
ومن جهة أخرى، لفت الى أن "النظام الضريبي متعدد ومشتت والمواطن يدفع ضرائب بينما الدول الحديث لديها ضريبة على الاسرة وهذا يمكن من التوصل الى العدالة بين الأسر".
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