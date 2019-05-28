الصايغ: يهمنا إقرار الموازنة ولا يجوز أن تتجاوز مسألة الأملاك البحرية

لفت عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​، إلى "أنّنا كلقاء وكـ"حزب تقدمي إشتراكي" سبق أن تقدّمنا بورقة اقتصادية تلحظ أسسًا لتخفيض ​العجز​ في ​الموازنة​، شملت ​الكهرباء​، ​الأملاك البحرية​ والنهرية، التهريب، التهرب الضربي، إغلاق بعض السفارات، وغيرها من النقاط".

وأكّد في تصريبح تلفزيوني، أنّه "لا يجوز تجاوز موضوع الأملاك البحرية والنهرية في الموازنة، وسنسعى إلى تحضيرها في ​المجلس النيابي​"، مركّزًأ على "أنّنا نريد أن تخرج الموازنة هذا العام، ولو لم تكن ترتقي إلى طموحتنا، وأن يبدأ فورًا التحضير لموازنة عام 2020".