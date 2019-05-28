ماريو عون: قانون الموازنة لن يمر "بصم" بمجلس النواب وطموحاتنا أكبر مما تحقق

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ماريو عون​، في تصريح تلفزيوني، "أنّنا لن نمرّر قانون ​الموازنة​ العامة "بصم" في ​مجلس النواب​، وسيكون هناك بعض الأخذ والرد حول بعض البنود"، لافتًا إلى "أنّنا نعتبر أنّ إقرار الموازنة في ​الحكومة​ هو خطوة إلى الأمام، ولكن كانت لدينا طموحات أكبر".

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