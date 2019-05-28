الخارجية الفرنسية: لدينا مؤشرا على استخدام سلاح كيميائي في إدلب

أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان، أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، أنّ "لدى فرنسا مؤشّرًا حول استخدام سلاح كيميائي في منطقة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا، لكن لم يتمّ التحقّق من ذلك بعد".
وكان قد إعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، "مقتل 21 مدنيًّا على الأقل في قصف جوي للنظام السوري على محافظتي إدلب وحلب، حيث توجد آخر معاقل للمتطرفين في شمال غرب سوريا"، مبيّنًا أنّ "تسعة أطفال كانوا من بين القتلى في القصف الّذي استهدف العديد من البلدات".
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