مقتل شاب لبناني على أيدي عصابة في موريال كندا

فجعت عائلة سرحان بمقتل ابنها الطالب محمد خضر سرحان، من بلدة برج قالاويه الجنوبية على ايدي عصابة فجر اليوم في موريال في كندا. وأفادت عائلة سرحان ان ابنها قتل بالرصاص عندما كان يهم بدخول منزله في موريال.
ولفتت العائلة ان شقيقه حمزة قتل بنفس الطريقة منذ عام وستة اشهر، مشيرة الى أن السلطات الكندية منذ مقتل ابنها حمزة من لم تتوصل الى اي دليل في ارتكاب الجريمة.
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