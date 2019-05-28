"المرصد السوري": 21 قتيلا مدنيا في قصف جوي لقوات النظام السوري في إدلب

أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، "أنّه وثّق مزيدًا من القتلى والجرحى قضوا جراء القصف الجوي في اليوم الـ29 من التصعيد الأعنف ضمن مناطق الهدنة الروسية- التركية، حيثُ قضى 9 مدنيين من بينهم ثلاثة أطفال ومواطنة جراء استهداف طائرات النظام السوري الحربية مناطق في قرية كفر حلب في ريف حلب الغربي، ليرتفع إلى 21 عدد المدنيّين الّذين قتلتهم طائرات النظام الحربية والمروحية".
وكشف "أنّه وثّق خلال الفترة الممتدة من 15 شباط 2019 تاريخ اجتماع "الرئيس الإيراني حسن روحاني- الرئيس التركي رجب طيب اردوغان- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" وحتّى اليوم 28 أيار، مقتل 1384 أشخاص في مناطق الهدنة الروسية- التركية".
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