"المرصد السوري": 21 قتيلا مدنيا في قصف جوي لقوات النظام السوري في إدلب

أعلن "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، "أنّه وثّق مزيدًا من القتلى والجرحى قضوا جراء القصف الجوي في اليوم الـ29 من التصعيد الأعنف ضمن مناطق ​الهدنة​ الروسية- التركية، حيثُ قضى 9 مدنيين من بينهم ثلاثة أطفال ومواطنة جراء استهداف طائرات ​النظام السوري​ الحربية مناطق في قرية كفر حلب في ​ريف حلب​ الغربي، ليرتفع إلى 21 عدد المدنيّين الّذين قتلتهم طائرات النظام الحربية والمروحية".

وكشف "أنّه وثّق خلال الفترة الممتدة من 15 شباط 2019 تاريخ اجتماع "الرئيس الإيراني حسن روحاني- الرئيس التركي رجب طيب اردوغان- الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​" وحتّى اليوم 28 أيار، مقتل 1384 أشخاص في مناطق الهدنة الروسية- التركية".