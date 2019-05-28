لفت المكتب الإعلامي لوزير العدل ألبرت سرحان، إلى أنّ "في إطار سياسة التقشف الّتي اعتمدتها الحكومة من خلال إقرار قانون الموازنة العامة، تمكنّا وبصورة أكيدة من الحفاظ على حقوق الزملاء القضاة وتهدئة هواجسهم المادية منها والمعنويّة، ودائمًا مع التأكيد على إستقلالية السلطة القضائية".
وركّز في بيان، على أنّ "لذلك، ومع ثقتي المطلقة بالزملاء القضاة وما أعرفه عنهم من حسّ بالمسؤوليّة وحرص على تحقيق العدالة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين، وتداركًا لمنع إلحاق المزيد من الضرر بالمتقاضين، أدعوهم للعودة عن الاعتكاف الّذي أعلنوه منذ فترة، مطمئنًا إيّاهم أنّه لم يتمّ المساس بأوضاعهم كقضاة خارج السياق العام لسياسة التقشف وتخفيض عجز الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر سرحان دعا القضاة للعودة عن الاعتكاف: لم يتم المساس بأوضاعكم خارج سياق سياسة التقشف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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