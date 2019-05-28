العراق.. أحكام الإعدام على "دواعش فرنسا" مستمرة

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والمدانان، هما إبراهيم النجارة (33 عاما) الذي اتهمه جهاز الاستخبارات الفرنسي بتسهيل إرسال متطرفين إلى سوريا، وكرم الحرشاوي الذي سيبلغ 33 عاما بعد غد الخميس.
وقالت فرانس برس إن المدانين كانا قد نقلا من سوريا إلى العراق نهاية يناير.
والأحد، أصدرت محكمة عراقية حكم الإعدام على ثلاثة مواطنين فرنسيين، كانوا أعضاء في تنظيم داعش. كما قضت المحكمة نفسها، الاثنين، بإعدام فرنسي رابع أدين بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي.
وردا على هذه الأحكام، أعربت فرنسا عن معارضتها عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، غير أنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية.
وأوضح بيان للسفارة الفرنسية في العراق أنها "وبموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (ضد عقوبة الإعدام) للسلطات العراقية"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية سلمت مئات المشتبه بهم من أعضاء التنظيم خلال الأشهر الأخيرة إلى السلطات العراقية.
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سكاي نيوز عربية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.