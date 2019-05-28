شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. آخر أيام تلقى طلبات تأشيرات الحج المجانية بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين الزناتى عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحج والعمرة أن غدا الأربعاء هو آخر أيام تلقى طلبات الزملاء الصحفيين الراغبين فى الحصول على تأشيرات الحج المجانية، وذلك فى حالة حصول النقابة على هذه التأشيرات من السفارة السعودية كما جرى خلال العامين الماضيين.

وقال الزناتى فى بيان إنه بعد موافقة نقيب الصحفيين ضياء رشوان ستجرى قرعة علنية بالدور الرابع بمقر النقابة فى الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس (30 مايو)، لمائة اسم من المتقدمين وتنطبق عليهم الشروط لتقديمها فى حال إعلان السفارة الموافقة على منح التأشيرات بالقرب من موسم الحج حيث سيتم تقديم أسماء الزملاء الفائزين بالقرعة للسفارة.

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وأوضح الزناتى مجددا أن الأسماء لن يتم تقديمها إلا بعد موافقة السفارة السعودية على تقديم التأشيرات مجددا هذا العام كما حدث فى العامين الماضيين، وأن التبكير بعملية التقديم وإجراء قرعة للأسماء هدفها هو أن يكون الزملاء على استعداد من الآن بدلا من عملية التأخير التى أدت العام الماضى إلى غلق باب السفر لولا تدخل النقابة لدى السلطات السعودية لفتحه قبل أداء الحج بأيام قليلة، وأن هذا يأتى فى إطار تقديم خدمة الزملاء بدلاً من تعليقها لأسباب اخرى دون طائل.