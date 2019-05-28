شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" تطالب بدعم الشباب لمواجهة البطالة بـ"عربات الطعام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الشباب إلى الاستفادة من قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة "عربات الطعام" الصادر برقم 92 لسنة 2018، بإقامة مشروعات لوحدات طعام متنقلة تساعدهم على إيجاد فرصة عمل.

وطالب "العادلى" الدولة بدعم الشباب ومنحهم قروضا مُيسّرة لإقامة مثل تلك المشروعات وتنفيذها، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة إحدى أهم مقومات الاقتصاد القوى، ومن أهم عوامل مواجهة البطالة والحد منها.

وأضاف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى فى تصريحات صحفية، أن قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة من القوانين المهمة التى تساعد على توفير فرص عمل للشباب، ومن أبرز التشريعات التى وضعتها الدولة على أولويات الأجندة التشريعية خلال الفترة الماضية، حتى أقرتها بالفعل، لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.