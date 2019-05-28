القوات الحكومية السورية تقصف مستشفى ومركزا صحيا في إدلب

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت/ دمشق- (د ب ا):

قال فريق إنقاذ وسلطات صحية محلية إن قصف الحكومة السورية اليوم الثلاثاء استهدف مستشفى ومركزا صحيا في محافظة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون في شمال غربي سوريا.

وقالت مديرية صحة إدلب إن قاذفات الصواريخ الحكومية أصابت مستشفى دار الحكمة في كفر نبل، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المستشفى ومولداتها وعدد من السيارات المتوقفة خارج المنشأة.

وأضافت أن المستشفى الآن خارج الخدمة.

وذكرت فرق إنقاذ الخوذ البيضاء في إدلب إن مركزًا صحيًا غرب خان شيخون قد تعرض لأضرار جراء القصف الحكومي.

وقالت المديرية إن القصف الذي وقع اليوم الثلاثاء رفع إلى 21 عدد المنشآت الصحية التي تضررت مباشرة في إدلب منذ بدء الهجوم الحكومي على المحافظة في أواخر أبريل.

Advertisements

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في وقت سابق من هذا الشهر إنه منذ 28 أبريل "تم مهاجمة ما مجموعه 12 منشأة ، سبع في محافظة حماة وأربع في إدلب وواحدة في محافظة حلب".

وقالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أورسولا مولر إن القتال في إدلب قد أسفر عن مقتل أكثر من 160 مدنياً وتهجير حوالي 270الف شخص.

بدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم من القوات الجوية الروسية ، حملة واسعة ضد المتمردين في حماة وإدلب ، آخر معقل رئيسي للمعارضة في سوريا.

وفقًا للمرصد السوري لحقوق الانسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ، قتل منذ ذلك الحين حوالي 265 مدنياً، من بينهم 59 طفلاً، في المنطقتين.

تسبب التصعيد الأخير في سوريا التي مزقتها الحرب في نزوح الآلاف من الأشخاص وأثار مخاوف من أن تنار هدنة في جيب إدلب.