بقرار جمهوري.. تعيين عبد السلام عيد عميدًا لكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب: قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعيين الدكتور عبدالسلام عيد عبد السلام، عميدًا لكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق. ونص قرار رئيس الجمهورية، والذي حمل رقم 247 لسنة 2019، على تعيين "عبد السلام" في المنصب لمدة ثلاث سنوات. من جانبه، هنأ الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور عبد السلام عيد عبد السلام، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه عميدًا لكلية الطب البشري، متمنيًا له التوفيق، خاصةً وأن الكلية تنتظر منه الكثير.

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