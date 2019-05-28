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شكري وبومبيو يبحثان تطورات الأوضاع في الخليج وليبيا

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بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة ليبيا والخليج.

 

وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان، أن شكري تلقى اتصالا من بومبيو "في إطار

التشاور المستمر بين البلدين حول مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والتباحث حول الأوضاع الثنائية".

 

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وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد حافظ، بأن الوزيرين "تطرقا إلى سبل دفع العلاقات الثنائية المصرية

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الأمريكية قدما وتدعيم التعاون المشترك على جميع الأصعدة خلال المرحلة المقبلة".

 

وأضاف أن شكري وبومبيو "تباحثا حول مجمل مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج".

واتفق الوزيران، حسب البيان، على "استمرار التشاور خلال المرحلة القادمة والتنسيق بشأن مختلف الموضوعات التي تهم البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

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