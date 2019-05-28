نقابة المحامين الأتراك تتهم السلطات باعتقال وتعذيب دبلوماسيين

اتهمت نقابة المحامين في أنقرة، اليوم الثلاثاء، السلطات التركية بتعذيب خمسة على الأقل من موظفي وزارة الخارجية التركية بعد اعتقالهم في 2016، مؤيدة بذلك اتهامات نائب من المعارضة.

وقالت النقابة إن خمسة أشخاص أكدوا، في مقابلات، أنهم تعرضوا "للتعذيب وسوء المعاملة"، حيث تم تهديد بعضهم بالاعتداء عليهم جنسياً.

وذكر عمر فاروق جرجلي اوغلو النائب في البرلمان عن حزب الشعوب الديموقراطي أن نحو 100 شخص تعرضوا للتعذيب وأن 20 منهم عانوا من إساءة معاملة "شديدة".

واعتقلت السلطات عشرات آلاف الموظفين للاشتباه بما تعتقد أنه علاقتهم بشبكة يديرها الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

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والأسبوع الماضي، أمر مدعي عام أنقرة باعتقال 249 موظفاً حالياً وسابقاً في وزارة الخارجية في 42 مدينة، كان 14 منهم ما زالوا يعملون في الوزارة.

وقالت نقابة المحامين إن التعذيب تم على يد أشخاص قالوا إنهم من عناصر جهاز الاستخبارات وليس الشرطة.

وأوضح السفراء أنهم تعرضوا لضغوط للإدلاء باعترافات.

إلا أن شرطة أنقرة قالت إن 130 محامياً التقوا موكليهم 545 مرة، مضيفة أن المشتبه بهم تلقوا فحوصاً طبية كل 24 ساعة وتبين أنهم لم يعانوا من مشاكل.