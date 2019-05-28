كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الإندونيسية: متآمرون خططوا لاغتيال أربعة مسؤولين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة الإندونيسية اليوم الثلاثاء (28 مايو) إن متآمرين، لم تحدد هويتهم، جرى الربط بينهم وبين احتجاجات شابها العنف في الآونة الأخيرة ضد الرئيس، كانوا يخططون لقتل أربعة على الأقل من كبار مسؤولي الأمن في البلاد.

وأعلنت الشرطة أمس الإثنين (27 مايو) أنها اعتقلت ستة أشخاص للاشتباه في تورطهم في التخطيط لاغتيال أربعة مسؤولين خلال الفوضى التي أحاطت بالاحتجاجات ضد تأكيد فوز الرئيس بالانتخابات في الأسبوع الماضي.

وقُتل ثمانية أشخاص وأُصيب أكثر من 900 في ليلتين من الاشتباكات بين مؤيدي مرشح الرئاسة المهزوم برابو سوبيانتو وقوات الأمن.

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وتحولت مناطق في وسط العاصمة وقتها لساحة معارك مع إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ورشق المحتجين لها بالحجارة والألعاب النارية.

وقال مسؤولون أمنيون إنهم يعتقدون أن أعمال العنف، التي اندلعت بعد إعلان فوز الرئيس جوكو ويدودو بولاية جديدة في انتخابات عامة جرت الشهر الماضي، دبرتها عدة مجموعات من بينهما جماعة مرتبطة بتنظيم داعش وأخرى مرتبطة بجنرال متقاعد من القوات الخاصة متهم بتهريب أسلحة لجاكرتا.

وفاز ويدودو بأكثر من 85 مليون صوت من 154 مليونا تم الإدلاء بها، لكن برابو زعم حدوث "تزوير ومخالفات واسعة النطاق" ورفض الاعتراف بالهزيمة.