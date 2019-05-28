عاجل..”الكاف” يعاقب حكم نهائي مباراة الوداد والترجي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، قبل قليل، عن توقيف الحكم المصري جهاد زغلول جريشة لستة أشهر، بعد ضعف الأداء الذي أبان عنه في مباراة ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد الرياضي والترجي التونسي، والأخطاء التي راح ضحيتها ممثل الكر الوطنية في اللقاء الذي أقيم بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وبهذا القرار التأديبي، سيكون جريشة رسمياً غائباً عن قيادة مباريات النسخة الـ 32 من نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي ستقام في مصر في الفترة الممتدة من 21 يونيو وإلى غاية 19 يوليوز المقبل.

وكانت إدارة الوداد الرياضي قد وجهت شكاية رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” وأشعرت “الفيفا” أيضاً، بعد الأخطاء التي ارتكبها جريشة، بحرمان الوداد من هدف في مباراة النهائي، وأيضاً تغاضيه عن ركلة جزاء واضحة، رغم وجود تقنية “فيديو” الحكم المساعد في اللقاء القاري البارز.