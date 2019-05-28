منديل يهنئ “بابا أمين” – صورة

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حرص حمزة منديل، لاعب المنتخب الوطني، ليلة أمس الاثنين، على تهنئة زميله أمين حارث بمناسبة ازدياد ابنته الأولى.
وأعاد منديل، من خلال “ستوري”، نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، نشر صورة مولودة حارث، ووجه إليه التهنئة مخاطبا إياه بـ”بابا أمين”.
وأعلن حارث استقباله لابنته الأولى، وهو في سن 22 سنة، عبر نشره صورة لها، مع تعمده إخفاء ملامحها، وعلق عليها “مرحبا بك في العالم ابنتي، أحبك، الحمد لله”.
وانهالت على حارث تعاليق الأصدقاء، والمقربين لتهنئته، وأعاد نشرها على حسابه في “أنستغرام”، فيما اجتاحت صور ابنته، صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن حارث استقباله لابنته الأولى، وهو في سن 22 سنة، عبر نشره صورة لها، مع تعمده إخفاء ملامحها، وعلق عليها “مرحبا بك في العالم ابنتي، أحبك، الحمد لله”.
وانهالت على حارث تعاليق الأصدقاء، والمقربين لتهنئته، وأعاد نشرها على حسابه في “أنستغرام”، فيما اجتاحت صور ابنته، صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي.
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