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مرسيليا الفرنسي يعلن رسميا تعاقده مع مدرب تشيلسي وتوتنهام السابق

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وكالة رويترز 0 تبليغ

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أعلن نادي مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تعاقده مع أندريه فيلاس-بواش مدرب وتوتنهام السابق.

وسيحل المدرب البرتغالي بدلا من رودي غارسيا الذي رحل عن النادي بعدما قاد مرسيليا إلى المركز الخامس في الدوري الفرنسي.

وفيلاس-بواش بدون عمل منذ رحيله عن تدريب شنغهاي سيبج المنافس في الدوري الصيني الممتاز في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بعدما قضى عاما مع النادي وقاده للحصول على مركز الوصيف في الدوري والكأس المحليين.

كما قاد الفريق الصيني إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال آسيا.

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