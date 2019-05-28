مالوما يغضب ويوقف نشاط حسابه في موقع التواصل “أنستغرام”

أوقف الفنان العالمي “مالوما”، أمس الاثنين، نشاط حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، بعد غضبه من الهجوم عليه، بسبب تعامله مع شبل صغير.

وظهر “مالوما” في مقطع فيديو، يعبر عن غضبه من منتقديه الذين هاجموه، لأنه تعامل بطريقة عذبت الشبل حسب نظرهم، ومنهم من اعتقد أنه يربيه مثل حيوان أليف، في حين هو يحاول توفير الرعاية اللازمة له ولباقي الأشبال بدعم مؤسسة Black Jaguar White Tiger المختصة في المكسيك.

وتساءل “مالوما”، مستنكرا لماذا لم يقم منتقدوه بتقديم الطعام للكلاب الضالة، بدل الهجوم عليه، مشيرا إلى أن الشبل كان سيصاب بمكروه لولا وجوده في المؤسسة.

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وحذف “مالوما” حسابه على “أنستغرام”، في فترة إحيائه سلسلة حفلات بالمكسيك، علما أن عدد متابعيه تجاوز 42 مليون.

يذكر أن النجم الكولومبي “مالوما” يشارك في الدورة المقبلة من مهرجان موازين، بعد تصويره كليب مشترك في مدينة مراكش مع النجم الفرنسي الكونغولي “ميتر جيمس”.