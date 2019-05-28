هنيدي يستفز الجمهور المغربي

تسبب احتفال الفنان المصري، محمد هنيدي، أمس الاثنين، في استفزاز الجمهور المغربي، الذي رد عليه في تعاليق على المنشور، الذي شاركه بمناسبة فوز الزمالك المصري ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

هندي نشر صورة الكأس مع تعليق “بركان مين ده احنا معلمين”، ليثير استفزاز المغاربة، الذين هجموا عليه بتعاليقهم، معتبرين أن مضمون المنشور احتقار لفريق مغربي، كان قريبا من التتويج.

وانهزم فريق نهضة بركان بضربات الجزاء أمام الزمالك المصري، بعدما فشل في الحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب، التي حسمها بهدف نظيف، وانهزم في التوقيت الأصلي من المباراة بالنتيجة نفسها.