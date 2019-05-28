وفاة ياباني على متن طائرة.. بعد ابتلاعه 246 كيساً من الكوكايين

توفي رجل ياباني كان على متن طائرة أقلعت من مكسيكو سيتي بسبب ابتلاع 246 كيساً من مخدر الكوكايين.

وبعد اضطرابات أصابت المسافر الياباني اضطرت الطائرة، التي كانت متجهة إلى مطار ناريتا الدولي في طوكيو، إلى إجراء هبوط اضطراري في ولاية سونورا المكسيكية.

وقالت السلطات إن الرجل الذي يدعى أودو إن، توفي بسبب تورّم في الدماغ جراء تناول جرعة زائدة من المخدرات.

وكان المسافر قد تحوّل إلى هذه الطائرة بعد أن كان قد بدأ رحلته من العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وطبقا لبيان المدعي العام في سونورا، فإن أكياس الكوكايين- التي يبلغ طولها 2.5 سم وعرضها 1 سم- عُثر عليها في معدته وأمعائه أثناء تشريح جثته لتحديد سبب الوفاة.

ومن المقرر أن تتولى السلطات الاتحادية في المكسيك التحقيق في الحادث.