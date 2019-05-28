ريال مدريد يتصدر قائمة الأعلى قيمة في اوروبا

وتفوق النادي الملكي على غريمه الأزلي والتقليدي برشلونة ، حيث لم يتواجد النادي الكتالوني بين الثلاثة الأوائل حيث تواجد في المرتبة الرابعة. وعلى الرغم من المشاكل التي يمر بها ريال مدريد داخل المستطيل الأخضر هذا الموسم، لكن النادي تصدر المركز الأول كأعلى نادٍ من القيمة في أوروبا.



وجاء ترتيب الأندية الـ10 الأولى كالتالي: وجاء ترتيب الأندية الـ10 الأولى كالتالي: 1- ريال مدريد 3.224 مليون يورو. 2-مانشستر يونايتد 3.207 مليون يورو. 3-بايرن ميونخ 2.696 مليون يورو. 4-برشلونة 2.676 مليون يورو. 5-مانشستر سيتي 2.460 مليون يورو. Advertisements 6-تشيلسي 222.7 مليون يورو. 7-ليفربول 2.095 مليون يورو. 8-آرسنال 2.008 مليون يورو. 9-توتنهام هوتسبير 1.679 مليون يورو. 10- يوفنتوس 1.548 مليون يورو.



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