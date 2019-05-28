الدفاع المدني ينقذ 30 شخصاً من حريق اندلع بشركة للاتصالات في ميسان

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الدفاع المدني انقذ ٣٠ مواطناً من موظفي شركة للاتصالات وعوائل في منطقة عواشة بمحافظة ميسان".
وأضاف أنه "تم العثور على خزنة اموال وتم تسليمها الى اصحاب الشركة حسب الضوابط".
وأضاف أنه "تم العثور على خزنة اموال وتم تسليمها الى اصحاب الشركة حسب الضوابط".
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