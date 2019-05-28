ابو رغيف يعلن اعتقال نعيم عبعوب على الحدود السورية اللبنانية

وقال ابو رغيف في تغريدة على موقعه في "تويتر" أطلعت عليه الخليج 365، إنه "تم اعتقال أمين بغداد السابق نعيم عبعوب على الحدود السورية اللبنانية".

وكانت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، قد أصدرت في كانون الثاني 2019 حكماً بالسجن سبع سنوات بحق أمين بغداد السابق نعيم عبعوب، ومدير دائرة المتنزهات السابق.