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ابو رغيف يعلن اعتقال نعيم عبعوب على الحدود السورية اللبنانية

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وقال ابو رغيف في تغريدة على موقعه في "تويتر" أطلعت عليه الخليج 365، إنه "تم اعتقال أمين بغداد السابق نعيم عبعوب على الحدود السورية اللبنانية".

 

وكانت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، قد أصدرت في كانون الثاني 2019 حكماً بالسجن سبع سنوات بحق أمين بغداد السابق نعيم عبعوب، ومدير دائرة المتنزهات السابق.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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