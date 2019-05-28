ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، من المحتمل أن "يعاني الأشخاص الذين يعيشون على الكوكب الأحمر من تغييرات فسيولوجية كبيرة، ويصبحون قصيري النظر لأنهم لم يعودوا بحاجة للرؤية لمسافات طويلة كما لو كانوا على الأرض".
وهنا على الأرض، نتعرض باستمرار للهجوم من البكتيريا والفيروسات التي تعيش فى كل مكان، أما على كوكب المريخ، فإن التربة معقمة ولا يُعتقد أن الحشرات موجودة في أي مكان، وهذا يعني أنه على مر الأجيال، يمكن لسكان المريخ أن يفقدوا أجهزتهم المناعية، مما يجعل ممارسة الجنس مع أي شخص يعيش على الكوكب الأم مسألة محفوفة بالمخاطر البالغة الخطورة ويمكن أن تكون "قاتلة".
كانت هذه تفاصيل خبر علماء يحذّرون من خطورة الزواج والتكاثر على المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.