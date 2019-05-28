الشرطة يعزز صدارته للممتاز بثنائية في مرمى فريق الحسين

2019-05-28 | 17:23
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عزز فريق الشرطة صدارته للدوري العراقي الممتاز، بتغلبه على فريق الحسين 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الـ5 الاف متفرج ضمن منافسات الجولة العاشرة من المرحلة الثانية للبطولة.
وتناوب على تسجيل ثنائية القيثارة الخضراء كل من علاء عبد الزهرة في الدقيقة 60 ومهند علي "ميمي" في الدقيقة 70، لتنتهي المواجهة بفوز الشرطة بثنائية نظيفة.
الفوز عزز صدارة الشرطة برصيد 70 نقطة، فيما اوقفت الخسارة فريق الحسين عند النقطة 21 في المركز قبل الاخير.
وفي مباراة اخرى اقيمت في ذات التوقيت، تعادل الديوانية مع الحدود سلبياً من دون اهداف.
الفوز عزز صدارة الشرطة برصيد 70 نقطة، فيما اوقفت الخسارة فريق الحسين عند النقطة 21 في المركز قبل الاخير.
وفي مباراة اخرى اقيمت في ذات التوقيت، تعادل الديوانية مع الحدود سلبياً من دون اهداف.
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