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حنان الفتلاوي ونصار الربيعي يؤكدان ضرورة الاسراع باكمال الكابينة الحكومية

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وذكر مكتب الفتلاوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وفداً من حركة ارادة برئاسة حنان الفتلاوي زار الهيئة السياسية للتيار الصدري والتقى برئيسها نصار الربيعي وبعض نواب كتلة سائرون".

وأضاف أنه "تم التباحث حول الوضع السياسي وافاق التعاون المستقبلي في مجلس النواب بما يخدم المواطنين من خلال تشريع القوانين المهمة وضرورة الاسراع باكمال الكابينة الحكومية وانهاء العمل بالوكالات في الدرجات الخاصة".


وأشار المكتب إلى ان "الجانبين بحثا ضرورة التواصل بين القوى السياسية وانهاء حالات القطيعة بينها بما يخدم المصلحة العامة كما تم الحوار حول الدور العراقي في تخفيف التوتر في المنطقة لاسيما في الأزمة الاميركية الإيرانية".

 

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