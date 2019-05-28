رسمياً.. أتلتيكو مدريد يضم نجم دفاع بورتو

وبحسب بيان وصيف الليجا الإسبانية، فإن "النادي قد توصل إلى اتفاق مع نادي بورتو البرتغالي لضم الدولي البرازيلي فيليب مونتيرو مدافع الفريق في الميركاتو الحالي".

مونتيرو يأتي إلى الروخي بلانكوس، ليكون بديل لقائد الفريق الأوروجوياني دييجو جودين، الذي أعلن رحيله عن الفريق.



ولم يكشف بيان النادي عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية أوضحت أنّ "الصفقة خزائن أتلتيكو مدريد، 20 مليون يورو".

مونتيرو يلعب بشكل أساسي مع بورتو، حيث شارك في الموسم المنصرم، في 51 مباراة بمختلف المسابقات، وأحرز 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

