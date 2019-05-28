رسمياً.. أتلتيكو مدريد يضم نجم دفاع بورتو

2019-05-28 | 16:52
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أعلن نادي أتلتيكو مدريد، رسمياً، عن أولى صفقاته الصيفية، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.
مونتيرو يأتي إلى الروخي بلانكوس، ليكون بديل لقائد الفريق الأوروجوياني دييجو جودين، الذي أعلن رحيله عن الفريق.
ولم يكشف بيان النادي عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية أوضحت أنّ "الصفقة خزائن أتلتيكو مدريد، 20 مليون يورو".
مونتيرو يلعب بشكل أساسي مع بورتو، حيث شارك في الموسم المنصرم، في 51 مباراة بمختلف المسابقات، وأحرز 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.
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