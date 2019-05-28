رئيس الجمهورية يصل تركيا

وقال مكتب صالح في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية وصل، اليوم، الى تركيا في زيارة رسمية".
واضاف أن "صالح سيجري مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الجارين".
وﻛﺸﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ البرلمان، السبت (25 ايار 2019) ﻋـﻦ زﻳﺎرات ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧــﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت المقبلة، وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ المرتقبة ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ يومين ﻋﻠﻰ زﻳﺎرة ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﻋﻤﺎن وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ بقمة ﺛــﻼﺛــﻴــﺔ ﺟﻤﻌﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧـــﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس.
واضاف أن "صالح سيجري مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الجارين".
وﻛﺸﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ البرلمان، السبت (25 ايار 2019) ﻋـﻦ زﻳﺎرات ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧــﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت المقبلة، وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ المرتقبة ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ يومين ﻋﻠﻰ زﻳﺎرة ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﻋﻤﺎن وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ بقمة ﺛــﻼﺛــﻴــﺔ ﺟﻤﻌﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧـــﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس.
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