البيت الأبيض: كوشنر يزور المغرب والأردن وإسرائيل الأسبوع الجاري

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكلف بخطة السلام الإسرائيلية-الفلسطينية جاريد كوشنر يزور المغرب والأردن وإسرائيل الأسبوع الجاري.



وقال مسؤول في البيت الأبيض، رافضا الكشف عن اسمه، إن صهر الرئيس الأمريكي يقوم بالزيارة برفقة ذراعه اليمنى جايسون جرينبلات وكذلك الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأمريكية براين هوك، فيما لم يعط المسؤول أي إيضاحات أخرى حول اللقاءات المرتقبة.

كوشنر الذي كلفه الرئيس الأمريكي منذ سنتين التوصل إلى "اتفاق نهائي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيزور لاحقا اعتبارا من 1 حزيران/يونيو مونترو في سويسرا ثم لندن حيث سيشارك في زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب إلى بريطانيا.

Advertisements

وكان كوشنر قد قال إن خطة السلام للشرق الأوسط، التي يعكف على وضعها، ستكون "نقطة بداية جيدة" لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وخطة عمل لمساعدة الجانبين على أن تكون لهما حياة أفضل.

وأعلن أنه سيكشف عن خطته المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط بعد انتهاء شهر رمضان مطلع يونيو/حزيران المقبل.

كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أكد أنه لن يوافق أحد على الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن"، مضيفا أن جاريد كوشنر كبير مساعدي الرئيس الأمريكي أبلغ عددا من الدبلوماسيين في واشنطن أنه سيتم نشر الخطة بعد انتهاء تشكيل الحكومة الإسرائيلية في مطلع شهر يونيو/حزيران المقبل.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن مضمون هذه الخطة، ولكن إعلان الرئيس الأمريكي أن موضوع القدس أسقط عن طاولة المفاوضات دعا الفلسطينيين إلى الرفض المسبق لها.