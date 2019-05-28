البرهان يصل أديس أبابا في أول زيارة لإثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، إلى أديس أبابا في أول زيارة له لإثيوبيا.



وكان في استقباله مفريات كامل وزير السلام الإثيوبية، وهيروت زمني وزير الدولة للشؤون الخارجية.

ومن المتوقع أن يلتقي البرهان، خلال الزيارة، مع مسؤولين كبار في الحكومة الإثيوبية على رأسهم رئيس الوزراء آبي أحمد، فيما لم تحدد مدة الزيارة.

وكان البرهان قد زار جنوب السودان، الإثنين، وعقد اجتماعا مع رئيس دولة جنوب السودان، سيلفاكير ميارديت، خلال زيارة دامت ساعات.

وكانت أديس أبابا من أولى العواصم التي اعترفت بالمجلس العسكرى بعد عزل الرئيس عمر البشير، وذلك خلال استقبالها وفدا من المجلس العسكري في منتصف أبريل/نسيان الماضي.