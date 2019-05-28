وفاة مؤسس «هيومن رايتس ووتش» عن عمر 96 عاما

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روبرت برنشتاين مؤسس «هيومن رايتس ووتش»

توفي الأمريكي روبرت برنشتاين، أكبر مدافع عن المعارضة السياسية وحرية التعبير، مؤسس "هيومن رايتس ووتش"، أكبر المنظمات المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، وذلك عن عمر يناهز 96 عاما داخل احدى مستشفيات مدينة "نيويورك" الأمريكية، إذ ذكر راديو "فرنسا الدولي" صباح اليوم الثلاثاء، أن أبناء "برنشتاين" أكدوا نبأ وفاته لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مضيفا أن ""برنشتاين" أسس منظمة "هيومن رايتس ووتش" خلال الحرب الباردة. ويعمل بها أكثر من 150 مختصاً متفرغاً في مختلف أنحاء العالم، بحسب موقع المنظمة الرسمي.

ويجري باحثو رايتس ووتش، تحقيقاتٍ لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وتقوم المنظمة بنشر النتائج التي تتوصل إليها في عشراتٍ الكتب والتقارير كل عام، وهي تستقطب اهتماما شاملا في وسائل الإعلام المحلية والدولية.وبدأت هيومن رايتس ووتش عملها عام 1978 تحت اسم "هلسنكي ووتش" لمراقبة

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