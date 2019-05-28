إصابة 19 شخصا بينهم أطفال في حادث طعن باليابان

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أصيب 19 شخصًا على الأقل بجروح، بينهم أطفال، طعنًا بسكين في هجوم شنه رجل في مدينة كاوازاكي، الضاحية الجنوبية للعاصمة طوكيو، صباح الثلاثاء، بحسب ما أفادت به فرق الإطفاء. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، رجحت فرق الإطفاء أن يكون اثنان من الجرحى قد فارقا الحياة نظرا لأن «مؤشراتهما الحيوية معدومة». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن كييشي هاياكاوا، المتحدث باسم فرق الإطفاء في كاوازاكي، قوله إن «عدد الجرحى هو الآن 19، بينهم اثنان جروحهما بالغة ومؤشراتها الحيوية معدومة».

كما نقلت الوكالة ذاتها عن متحدث آخر باسم الدائرة نفسها، في وقت سابق، قوله إن «رجلا طعنهم بسكين»، وأضاف: «لقد تلقينا نداء استغاثة في الساعة 7:44 صباحا يفيد بأن 4 تلامذة في المرحلة الابتدائية تم طعنهم بسكين».أما الشرطة فقالت إنها اعتقلت مشتبها به، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.وبحسب شبكة «أن أتش كي»

كما نقلت الوكالة ذاتها عن متحدث آخر باسم الدائرة نفسها، في وقت سابق، قوله إن «رجلا طعنهم بسكين»، وأضاف: «لقد تلقينا نداء استغاثة في الساعة 7:44 صباحا يفيد بأن 4 تلامذة في المرحلة الابتدائية تم طعنهم بسكين». أما الشرطة فقالت إنها اعتقلت مشتبها به، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل. Advertisements وبحسب شبكة «أن أتش كي» التلفزيونية العمومية، فإن المهاجم طعن نفسه أيضا مما أدى لإصابته بجروح خطرة. وأوضحت الشبكة أن 3 من الجرحى فى حالة حرجة، لافتة إلى العثور على سكينين في موقع الهجوم، لكن هذه المعلومة لم يؤكدها مصدر رسمي. وبحسب الإعلام المحلي، وقع الهجوم في متنزه يقع قرب محطة للقطارات. وأظهرت لقطات بثتها قنوات التلفزيون المحلية عددا من سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء في مكان الهجوم، في حين نصبت الطواقم الطبية خيما في المكان لمعاجلة الجرحى.

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