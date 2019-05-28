الان تتابع قرار جديد من “مصر للطيران” بشأن رحلاتها إلى السودان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
صرح مصدر مسؤول فى شركة مصر للطيران، بأن الشركة قررت “استئناف رحلاتها الجوية إلى العاصمة السودانية الخرطوم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، بإقلاع رحلتها رقم MS 853 فى تمام الساعة 23:45 مساء من مطار القاهرة الدولى”.
يشار إلى أن الشركة قررت إلغاء رحلتيها رقم MS 857 وMS 855 المقرر إقلاعهما الثلاثاء من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي، في السابعة صباحا والرابعة عصرا، بسبب الأحداث الجارية في السودان.
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