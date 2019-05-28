شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنفي ادعاءات «هيومان رايتس ووتش» بوجود انتهاكات في سيناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

نفى المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، صحة ما ورد بتقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» بوجود انتهاكات في سيناء خلال عمليات مكافحة الإرهاب.

وشدد على أن التقرير جاء مغايراً للحقيقة ومعتمداً على مصادر غير موثقة، مشيرًا إلى أن بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بإدعاءات ليس لها أي أساس من الصحة.

وأكد المتحدث العسكري وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم (الاثنين)، أن القوات المسلحة اتخذت التدابير القانونية كافة ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، فضلًا عن المراعاة الكاملة لحياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية.

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وأضاف أنه تم إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1008) لعام 2015 وتعويض المتضررين عن طريق محافظة شمال سيناء وتنفيذ مدينة رفح الجديدة بإجمالي (10016) وحدة سكنية.

ولفت إلى أن القوات المسلحة قامت بدعم جهود الدولة في المشاريع التنموية في سيناء بالإشراف على تنفيذ 312 مشروعًا في المجالات المختلفة وذلك للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء.

وأضح المتحدث العسكري أن القوات المسلحة نجحت في تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية وعودة الحياة إلى طبيعتها وتوفير الأمن والسلم الاجتماعي للمواطنين من مخاطر الإرهاب بشمال سيناء.