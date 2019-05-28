أول تعليق من جلوفو على قرار حماية المنافسة بوقف خروجها من مصر

مصراوي

قال مصدر مسؤول بشركة جلوفو، لمصراوي، إن الشركة لم تتلقى إخطارًا رسميًا، حتى الآن، من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بخصوص وقف تصفية أعمالها في مصر.

وكان الجهاز أعلن في بيان اليوم الثلاثاء، عن قرار مجلس إدارته بإلزام شركتي ديليفري هيرو، وجلوفو بإيقاف العمل فورًا بالاتفاقات المبرمة بينهما، وإعادة الوضع كما كان عليه قبل إبرام تلك الاتفاقات، وذلك برجوع شركة جلوفو للعمل في السوق المصري، وعدم قيام الشركة بأي عمل من أعمال التصفية.

وأوضح الجهاز أنه بادر بإجراء تحريات بخصوص إعلان جلوفو عن خروجها من مصر،...