مصراوي
قال مصدر مسؤول بشركة جلوفو، لمصراوي، إن الشركة لم تتلقى إخطارًا رسميًا، حتى الآن، من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بخصوص وقف تصفية أعمالها في مصر.
وكان الجهاز أعلن في بيان اليوم الثلاثاء، عن قرار مجلس إدارته بإلزام شركتي ديليفري هيرو، وجلوفو بإيقاف العمل فورًا بالاتفاقات المبرمة بينهما، وإعادة الوضع كما كان عليه قبل إبرام تلك الاتفاقات، وذلك برجوع شركة جلوفو للعمل في السوق المصري، وعدم قيام الشركة بأي عمل من أعمال التصفية.
وأوضح الجهاز أنه بادر بإجراء تحريات بخصوص إعلان جلوفو عن خروجها من مصر،...
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من جلوفو على قرار حماية المنافسة بوقف خروجها من مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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