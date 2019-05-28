المتحدث العسكري يكذب تقرير رايتس واتش

مصراوي
نفى العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، ما ورد بتقرير منظمة رايتس واتش حول الأوضاع في سيناء، وقال إن التقرير جاء مغايراً للحقيقة ومعتمداً على مصادر غير موثقه، وسعت بعض المنظمات المسيسة لتشوية صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة.
وفي هذا الصدد، أكد المتحدث العسكري على عدة نقاط رئيسية، على رأسها اتخاذ القوات المسلحة كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، ومراعاة القوات المسلحة لحياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد...
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